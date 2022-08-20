Только двух игроков в истории «Реал» продал дороже, чем Каземиро

Переход бразильского полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед» станет третьим по стоимости исходящим трансфером для мадридского «Реала», информирует As.



В июле 2018 года «Ювентус» заплатил «сливочным» за переход Криштиану Роналду € 117 млн (португалец отыграл в Турине три сезона). До него самой прибыльной в истории «Реала» была продажа Анхеля ди Марии как раз в «Манчестер Юнайтед» в августе 2014 года – английский клуб тогда заплатил за переход аргентинца € 75 млн. Трансфер Каземиро, по сообщениям СМИ, обойдётся манкунианцам в € 70 млн.



Топ-десятку самых дорогих продаж в истории «Реала» замыкают трансферы Альваро Мораты в «Челси» (€ 66 млн), Месута Озила в «Арсенал» (€ 47 млн), Матео Ковачича в «Челси» (€ 45 млн), Ашрафа Хакими в «Интер» (€ 43 млн), Робиньо в «Манчестер Сити» (€ 43 млн), Рафаэля Варана в «МЮ» (€ 40 млн) и Гонсало Игуаина в «Наполи» (€ 39 млн).