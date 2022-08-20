«Я не пытался убедить его, а только слушал». Анчелотти — об уходе Каземиро из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал переход полузащитника Каземиро в «Манчестер Юнайтед».



«Я обсуждал это с ним сегодня утром. Он хочет попробовать новый вызов, новую возможность. Клуб это понимает. Учитывая всё, что Каземиро сделал для этого клуба, мы должны уважать его решение. Если он уйдёт, у нас есть ресурсы, чтобы заменить его.



Я не пытался убедить его, а просто слушал, потому что я и беседовал с Каземиро всегда – на протяжении всего своего пребывания здесь. Он очень помог нам. Учитывая его желание, обратного пути нет. Мы испытываем по отношению к Каземиро огромное чувство благодарности. Замена ему в составе у нас уже есть. Тчуамени был подписан на эту позицию – он один из лучших центральных полузащитников на рынке. Эту роль также могут выполнять и Кроос, и Камавинга», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».



Напомним, оба клуба уже подтвердили факт договорённости о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед». На понедельник намечена прощальная пресс-конференция бразильца в «Реале».