Наставник «Торино» — о травме Миранчука: очень жаль, он уникальный игрок для нашей команды

Главный тренер итальянского «Торино» Иван Юрич высказался о травме российского полузащитника Алексея Миранчука, результаты медицинского обследования которого были недавно оглашены.

«Мне очень жаль Миранчука, он забил и теперь выбыл надолго. Это огромный недостаток, он уникальный игрок для нашей команды. Он будет усердно тренироваться, чтобы поскорее восстановиться и вернуться на поле», — приводить слова Ивана Юрича Tuttomercatoweb.

Напомним, Алексей Миранчук получил повреждение в игре первого тура Серии А «Монца» — «Торино» (1:2). В концовке первого тайма данного матча Миранчук отметился забитым голом.

По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия правого бедра. Ориентировочный срок восстановления составляет три недели.

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»