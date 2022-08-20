Наставник «Торино» — о травме Миранчука: очень жаль, он уникальный игрок для нашей команды

Главный тренер итальянского «Торино» Иван Юрич высказался о травме российского полузащитника Алексея Миранчука, результаты медицинского обследования которого были недавно оглашены.
«Мне очень жаль Миранчука, он забил и теперь выбыл надолго. Это огромный недостаток, он уникальный игрок для нашей команды. Он будет усердно тренироваться, чтобы поскорее восстановиться и вернуться на поле», — приводить слова Ивана Юрича Tuttomercatoweb.
Напомним, Алексей Миранчук получил повреждение в игре первого тура Серии А «Монца» — «Торино» (1:2). В концовке первого тайма данного матча Миранчук отметился забитым голом.
По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировано повреждение подколенного сухожилия правого бедра. Ориентировочный срок восстановления составляет три недели.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»
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