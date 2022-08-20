Глава комитета арбитров УАФ: мои комплименты Павелко и Зеленскому за возвращение футбола

Итальянец Лучано Лучи, возглавляющий комитет арбитров Украинской ассоциации футбола, прокомментировал тестирования рефери и ассистентов судей в преддверии возобновления чемпионата, а также выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту УАФ Андрею Павелко за решение о возобновлении футбольных соревнований в стране.
«Я остался приятно удивлён физической подготовкой арбитров и ассистентов арбитров, ведь в последний раз я их видел во время тестов ещё в январе. Несмотря на вынужденную многомесячную паузу, официальные лица матча продемонстрировали отличный уровень.
Уверен, у них будет максимальная мотивация на этот сезон, поскольку проводить чемпионат Украины в такой тяжёлой ситуации — это большой вызов.
Мои комплименты как президенту УАФ Андрею Павелко, так и президенту Украины Владимиру Зеленскому за принятое решение продолжить играть в футбол. Футбол является частью жизни всего общества, и даже в нынешних условиях людям бы его не хватало», — приводит слова Лучи официальный сайт УАФ.
Напомним, старт чемпионата Украины намечен на 23 августа.
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