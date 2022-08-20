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Экс-защитник «Марселя» может продолжить карьеру в «Спартаке»

Экс-защитник «Марселя» может продолжить карьеру в «Спартаке»
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Экс-защитник «Марселя» Альваро Гонсалес может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщил журналист Cope Elche Джеронимо Торно в своих социальных сетях.

У 32-летнего испанца в начале августа закончился контракт с «Марселем». В настоящий момент игрок является свободным агентом. Отмечается, что центральному защитнику поступило предложение от испанского клуба «Эльче», который готов платить Гонсалесу € 1,6 млн за сезон за вычетом налогов. При этом, по информации источника, красно-белые предложили футболисту более выгодные условия.

Гонсалес выступал за «Марсель» с 2020 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями, заработав при этом четыре жёлтые карточки.

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