Кроос — Каземиро: ты даже баню превращал в тренажёрный зал

Полузащитник «Реала» Тони Кроос попрощался со своим бывшим одноклубником Каземиро, который недавно перешёл в «Манчестер Юнайтед».
«С тобой, мой дорогой друг, было невозможно не вспотеть в любой ситуации. Потому что ты не позволял нам расслабиться даже в бане. Это предупреждение для твоих новых коллег. С тобой даже баня была тренажёрным залом.
Ты разрешаешь людям лежать только тогда, когда пришло время делать приседания. Я буду скучать по тебе как по образцовому профессионалу. Мы вошли в историю, чёрт возьми! Какой легендарный период это был. Сейчас наши спортивные пути расходятся, но наша дружба остаётся, я могу заверить тебя в этом», — цитирует немца Marca.
Каземиро перешёл в мадридский клуб в 2012 году, а Кроос оказался в стане «сливочных» на два года позже.
- 20 августа 2022
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