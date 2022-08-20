Кроос — Каземиро: ты даже баню превращал в тренажёрный зал

Полузащитник «Реала» Тони Кроос попрощался со своим бывшим одноклубником Каземиро, который недавно перешёл в «Манчестер Юнайтед».

«С тобой, мой дорогой друг, было невозможно не вспотеть в любой ситуации. Потому что ты не позволял нам расслабиться даже в бане. Это предупреждение для твоих новых коллег. С тобой даже баня была тренажёрным залом.

Ты разрешаешь людям лежать только тогда, когда пришло время делать приседания. Я буду скучать по тебе как по образцовому профессионалу. Мы вошли в историю, чёрт возьми! Какой легендарный период это был. Сейчас наши спортивные пути расходятся, но наша дружба остаётся, я могу заверить тебя в этом», — цитирует немца Marca.

Каземиро перешёл в мадридский клуб в 2012 году, а Кроос оказался в стане «сливочных» на два года позже.