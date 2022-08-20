«Ювентус» интересовался Каземиро до его перехода в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Реала» Каземиро, недавно перешедший в «Манчестер Юнайтед», моге перебраться в «Ювентус». Об этом сообщает Сorriere dello Sport.

По информации источника, с хавбеком созванивался главный тренер туринцев Максимилиано Аллегри и предлагал трансфере. Сторонам не удалось согласовать условия сделки, поэтому до официального предложения бразильцу не поступало.

Ранее сообщалось, что за 30-летнего Каземиро «Реал» получит € 60 млн, ещё € 10 млн могут быть выплачены в качестве бонусов. За «сливочных» у Каземиро в общей сложности 336 матчей, 31 мяч и 29 голевых передач. Вместе с «Реалом» он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и столько же раз — победителем клубного чемпионата мира.