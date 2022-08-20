Футболистка исполнила тверк перед болельщиками, празднуя забитый мяч

Полузащитница футбольного клуба «Канзас Сити Каррент» Лоэау Лабонта эмоционально отпраздновала забитый гол в домашнем матче с «Ангел Сити», который проходил в рамках женской лиги США. Девушка на радостях исполнила перед трибуной болельщиков тверк.
События в матче первоначально развивались по спокойному сценарию. Команды ушли на перерыв после первого тайма при счёте 0:0, хотя хозяйки поля превзошли соперниц по количеству ударов (9:2). Вторая 45-минутка прошла уже в более равной борьбе, но на 78-й минуте матча гости вышли вперёд благодаря усилиям защитницы Кари Роккаро.
Правда, «Ангел Сити» не удалось долго вести в счёте. Уже через четыре минуты судья назначил в их ворота пенальти, который успешно реализовала Лоэау Лабонта, эффектно отпраздновавшая забитый мяч. Встреча в итоге завершилась со счётом 1:1.
- 20 августа 2022
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