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Футболистка исполнила тверк перед болельщиками, празднуя забитый мяч

Футболистка исполнила тверк перед болельщиками, празднуя забитый мяч
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Полузащитница футбольного клуба «Канзас Сити Каррент» Лоэау Лабонта эмоционально отпраздновала забитый гол в домашнем матче с «Ангел Сити», который проходил в рамках женской лиги США. Девушка на радостях исполнила перед трибуной болельщиков тверк.

События в матче первоначально развивались по спокойному сценарию. Команды ушли на перерыв после первого тайма при счёте 0:0, хотя хозяйки поля превзошли соперниц по количеству ударов (9:2). Вторая 45-минутка прошла уже в более равной борьбе, но на 78-й минуте матча гости вышли вперёд благодаря усилиям защитницы Кари Роккаро.

Правда, «Ангел Сити» не удалось долго вести в счёте. Уже через четыре минуты судья назначил в их ворота пенальти, который успешно реализовала Лоэау Лабонта, эффектно отпраздновавшая забитый мяч. Встреча в итоге завершилась со счётом 1:1.

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