Футболистка из Гаити рассказала, что попала в женский «Рубин» через соцсети

Нападающая «Зенита» Кики рассказала, как смогла попасть в женский «Рубин» из мини-футбола.



«Я хотела перейти в клуб, у которого есть как женский, так и мужской состав. То есть в команду из большой системы — так, на мой взгляд, стабильнее, будет развитие и вся необходимая инфраструктура.



Я сама написала «Рубину» в соцсетях, меня попросили скинуть видео, а потом пригласили на просмотр. После просмотра меня взяли в команду. В «ОрлеГУ-КПРФ» была потрясающая атмосфера, мы 4,5 года провели вместе, и многие девчонки стали мне очень близки, поэтому было сложно уезжать. Но я в то же время знала, что хочу идти к своей мечте, команда тоже была за меня рада и с лёгкость меня отпустила», — сказала Кики в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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