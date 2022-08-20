«Лестер Сити» объявил о продлении контракта с Джейми Варди

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «лис». Новое соглашение 35-летнего футболиста рассчитано до июня 2024 года.

«Я на седьмом небе от счастья. Как только узнал, что клуб хочет продлить соглашение, сразу всё решил. Я здесь уже достаточно долго, чтобы чувствовать себя частью команды. Это решение далось мне легко. Теперь задача — выступить как можно лучше и завершить сезон как можно выше в таблице. Я чувствую себя прекрасно. поэтому готов помогать команде во всём. Это то, для чего я здесь», — отметил Варди.

Напомним, Варди стал игроком «Лестер Сити» в 2012 году. В мае текущего года футболист отметил 10-летие в клубе. За английский клуб форвард провёл 387 матчей во всех турнирах и забил 164 гола.

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