«МЮ» хочет подписать 35-летнего Варди, «Лестер» не готов отпустить Джейми
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания нападающего «Лестера» Джейми Варди. Однако «лисы» не готовы расставаться с 35-летним футболистом. Об этом сообщает The Athletic.
Джейми Варди стал игроком «Лестера» в 2012 году. С тех пор нападающий в 387 матчах забил 164 гола и отдал 65 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона. В составе «Лестера» футболист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может подписать воспитанника мадридского «Реала» Рауля де Томаса, играющего ныне за «Эспаньол». Сумма сделки оценивалась в € 30 млн.
Самые результативные клубы в английской Премьер-лиге (АПЛ). Видеоролик:
Новость по темеКучаев: для меня всегда пример — Варди, который заиграл в 29 лет
Комментарии
- 15 августа 2022
-
18:01
-
17:52
-
17:40
-
17:31
-
17:24
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:57
-
16:51
-
16:32
-
16:23
-
16:07
-
16:00
-
15:59
-
15:51
-
15:48
-
15:40
-
15:37
-
15:36
-
15:26
-
15:16
-
15:12
-
15:11
-
14:54
-
14:47
-
14:32
-
14:28
-
14:20
-
14:13
-
14:00
-
13:56
-
13:45
-
13:45
-
13:38
Партнерский контент