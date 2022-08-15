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«МЮ» хочет подписать 35-летнего Варди, «Лестер» не готов отпустить Джейми

«МЮ» хочет подписать 35-летнего Варди, «Лестер» не готов отпустить Джейми
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания нападающего «Лестера» Джейми Варди. Однако «лисы» не готовы расставаться с 35-летним футболистом. Об этом сообщает The Athletic.

Джейми Варди стал игроком «Лестера» в 2012 году. С тех пор нападающий в 387 матчах забил 164 гола и отдал 65 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона. В составе «Лестера» футболист выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может подписать воспитанника мадридского «Реала» Рауля де Томаса, играющего ныне за «Эспаньол». Сумма сделки оценивалась в € 30 млн.

Самые результативные клубы в английской Премьер-лиге (АПЛ). Видеоролик:

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