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«Меня только смерть беспокоит». Гаттузо — о проблемах «Валенсии» с трансферами

«Меня только смерть беспокоит». Гаттузо — о проблемах «Валенсии» с трансферами
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Главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо в шутливой форме ответил на вопрос, волнует ли его тот факт, что руководство клуба не торопится приобрести новых футболистов. Наставник на пресс-конференции перед матчем второго тура Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао рассказал, что его «беспокоит только смерть».

«В клубе хорошо знают: чтобы у нас был полноценный укомплектованный состав, нам нужно подписать двух или трёх игроков. Беспокоит ли меня, что затягивается приобретение футболистов? Меня только смерть беспокоит (улыбается). О другом я не волнуюсь, только если врач не скажет, что мне осталось жить пять или шесть месяцев», — цитирует Гаттузо Mundo Deportivo.

«Валенсия» под руководством Гаттузо начала сезон с победы, обыграв на домашнем поле «Жирону» со счётом 1:0.

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