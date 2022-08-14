«Валенсия» в меньшинстве удержала победу над «Жироной» в 1-м туре Ла Лиги

Сегодня, 14 августа, на стадионе «Месталья» в Валенсии местная одноимённая команда в матче 1-го тура чемпионата Испании встречалась с «Жироной». Финальный свисток главного судьи зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 45+1-й минуте записал на свой счёт полузащитник Карлос Солер, реализовавший пенальти. «Валенсия» начинает сезон Ла Лиги с победы.

Карлос Солер уверенно реализует пенальти. Видеоролик:

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На 52-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве: прямую красную карточку получил Эрай Джёмерт за грубое нарушение правил.

Эрай Джёмерт получает прямую красную за подкат сзади. Видеоролик: