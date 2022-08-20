«Динамо» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч. Смолова нет в заявке

Сегодня, 20 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими командами «Динамо» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин, Никола Моро, Лука Гагнидзе, Арсен Захарян, Денис Макаров, Константин Тюкавин.

«Спартак»: Александр Селихов, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Георгия Джикия, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Александр Соболев.

Фёдор Смолов и Диего Лаксальт пропускают игру по решению медицинского штаба.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.