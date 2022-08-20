«Динамо» продало все билеты на дерби со «Спартаком»
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Пресс-служба московского «Динамо» объявила о продаже всех билетов на «ВТБ Арену», которая сегодня, 20 августа, принимает матч со «Спартаком». Домашняя арена бело-голубых вмещает 25 716 человек.
Напомним, в последний раз команды встречались в рамках финала Кубка России сезона-2021/2022. Тогда победу со счётом 2:1 одержал московский «Спартак». Эта игра стала последней для главных тренеров команд — Сандро Шварца и Паоло Ваноли. «Динамо» возглавил Славиша Йоканович, а их сегодняшних соперников — Гильермо Абаскаль.
«Спартак» начал сезон Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с четырёх побед и одной ничьей. С 13 очками красно-белые располагаются на первой строчке турнирной таблицы. «Динамо» с девятью очками располагается на шестой позиции.
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