«Динамо» снесёт «Спартак» с первого места? Ремейк кубкового финала в РПЛ! LIVE

Привет, друзья! Эта суббота в чемпионате России будет чрезвычайно насыщенной событиями, и мы предлагаем её провести вместе с нами. Игровой день откроется в Екатеринбурге, где «Урал» с «Пари НН» предпримут уже шестую попытку наконец-то победить в новом сезоне. Далее по курсу подмосковно-московское дерби: «Химки» — «Локомотив». Этим тоже есть что доказывать болельщикам и работодателям. «Локо» сейчас вообще в зоне стыков — безобразие! Ну а главное событие уикенда состоится в пределах МКАД — на Ленинградском проспекте. «Динамо» со «Спартаком» впервые схлестнутся после драматичного кубкового финала, и тут гарантированно будет жарко. Южный междусобойчик «Ростова» и «Сочи» тоже обещает быть страстным. Не потеряться в этом круговороте футбола вам поможет наш онлайн. Оставайтесь на «Чемпе»!