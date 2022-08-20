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«Динамо» — «Спартак» 1:0, результат матча 6-го тура РПЛ 20 августа 2022 года

«Динамо» нанесло «Спартаку» первое поражение в сезоне РПЛ
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Сегодня, 20 августа, на стадионе «ВТБ Арена» проходило московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча закончилась минимальной победой домашней команды со счётом 1:0.

На 26-й минуте мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал точно к Константину Тюкавину, который сблизился со штрафной площадью и реализовал выход один на один с Александром Селиховым. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Динамо» Николо Моро за фол на Квинси Промесе.

«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Константин Шаламберидзе (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервным судьёй назначен Игорь Панин (Дмитров). Арбитр VAR — Павел Шадыханов (Москва), его помощник — Илья Елеференко (Москва).

Россия - Премьер-Лига. 6-й тур
20 августа 2022, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Тюкавин – 27'
Удаления: Моро – 90' / нет
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