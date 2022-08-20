«Динамо» нанесло «Спартаку» первое поражение в сезоне РПЛ

Сегодня, 20 августа, на стадионе «ВТБ Арена» проходило московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча закончилась минимальной победой домашней команды со счётом 1:0.
На 26-й минуте мяч срезался с ноги Наиля Умярова и попал точно к Константину Тюкавину, который сблизился со штрафной площадью и реализовал выход один на один с Александром Селиховым. На 89-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Динамо» Николо Моро за фол на Квинси Промесе.
«Динамо» набрало 12 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 13 очками остаётся на первой позиции.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Константин Шаламберидзе (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервным судьёй назначен Игорь Панин (Дмитров). Арбитр VAR — Павел Шадыханов (Москва), его помощник — Илья Елеференко (Москва).
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