3-й тур АПЛ: «Эвертон» набрал первые очки, «Фулхэм» с трудом одолел «Брентфорд»

Сегодня, 20 августа, состоялись матчи 3-го тура английской Премьер-лиги, в которых «Эвертон» дома принимал «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» гостила у «Кристал Пэлас», а «Фулхэм» на своём стадионе играл с «Брентфордом».



В матче «Эвертона» и «Ноттингем Форест» команды долгое время не могли забить мяч в ворота друг друга. Под конец встречи первыми отметились гости – на 81-й минуте забил Бреннан Джонсон. На 88-й минуте Демарай Грей счёт сравнял и установил итоговый результат встречи – 1:1.

«Астон Вилла» смогли первая забить «Кристал Пэлас». Уже на пятой минуте встречи Олли Уоткинс забил с передачи Леона Бэйли. Но через две минуты нападающий «орлов» Уилфрид Заа смог сравнять счёт, а на 58-й минуте вывести свою команду вперёд. На 71-й минуте Жан-Филипп Матета установил итоговый счёт матча – 3:1.

Крупно обыгравший в прошлом туре «Манчестер Юнайтед» «Брентфорд» гостил у «Фулхэма». «Дачники» достаточно быстро укрепили своё преимущество – на первой минуте забил Бобби Рид, а на 20-й Жоау Пальинья. Но гости не сдались, и уже на 44-й минуте Кристиан Нёргор смог сократить отставание своей команды. На 71-й минуте нападающий «шмелей» Айван Тони счёт сравнял, но в самом конце встречи «дачники» всё-таки смогли вырвать три очка благодаря голу своего форварда Александра Митровича – 3:2.