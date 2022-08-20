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3-й тур АПЛ: «Эвертон» набрал первые очки, «Фулхэм» с трудом одолел «Брентфорд»

3-й тур АПЛ: «Эвертон» набрал первые очки, «Фулхэм» с трудом одолел «Брентфорд»
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Сегодня, 20 августа, состоялись матчи 3-го тура английской Премьер-лиги, в которых «Эвертон» дома принимал «Ноттингем Форест», «Астон Вилла» гостила у «Кристал Пэлас», а «Фулхэм» на своём стадионе играл с «Брентфордом».

В матче «Эвертона» и «Ноттингем Форест» команды долгое время не могли забить мяч в ворота друг друга. Под конец встречи первыми отметились гости – на 81-й минуте забил Бреннан Джонсон. На 88-й минуте Демарай Грей счёт сравнял и установил итоговый результат встречи – 1:1.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
20 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Джонсон – 81'   1:1 Грей – 88'

«Астон Вилла» смогли первая забить «Кристал Пэлас». Уже на пятой минуте встречи Олли Уоткинс забил с передачи Леона Бэйли. Но через две минуты нападающий «орлов» Уилфрид Заа смог сравнять счёт, а на 58-й минуте вывести свою команду вперёд. На 71-й минуте Жан-Филипп Матета установил итоговый счёт матча – 3:1.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
20 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
3 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 5'   1:1 Заха – 7'   2:1 Заха – 58'   3:1 Матета – 71'

Крупно обыгравший в прошлом туре «Манчестер Юнайтед» «Брентфорд» гостил у «Фулхэма». «Дачники» достаточно быстро укрепили своё преимущество – на первой минуте забил Бобби Рид, а на 20-й Жоау Пальинья. Но гости не сдались, и уже на 44-й минуте Кристиан Нёргор смог сократить отставание своей команды. На 71-й минуте нападающий «шмелей» Айван Тони счёт сравнял, но в самом конце встречи «дачники» всё-таки смогли вырвать три очка благодаря голу своего форварда Александра Митровича – 3:2.

Англия - Премьер-лига. 3-й тур
20 августа 2022, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
3 : 2
Брентфорд
Лондон
1:0 Рид – 1'   2:0 Пальинья – 20'   2:1 Нёргор – 44'   2:2 Тони – 71'   3:2 Митрович – 90'
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