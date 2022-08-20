Два пенальти и удаление помогли «Осасуне» обыграть «Кадис» и выйти на 1-е место Ла Лиги

Сегодня, 20 августа, в матче 2-го тура чемпионата Испании по футболу на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне «Осасуна» встречалась с «Кадисом». Матч закончился победой домашней команды со счётом 2:0.

Первый гол в матче на 37-й минуте с пенальти забил нападающий домашней команды Чими Авила, отправивший мяч с «точки» под перекладину.

Авила с пенальти открывает счет. Видеоролик:

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На 76-й минуте Томас Аларкон («Кадис») получил вторую жёлтую карточку, а «Осасуна» — право на второй пенальти, который реализовал Кике.

Аларкон удален за вторую желтую карточку. Видеоролик:

Кике реализует второй пенальти команды. Видеоролик:

«Осасуна» набрала шесть очков и вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице. «Кадис» (0) — предпоследний.