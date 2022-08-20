«Арсенал» впервые возглавил турнирную таблицу АПЛ после ухода Арсена Венгера

Лондонский «Арсенал» впервые после ухода Арсена Венгера в 2018 году возглавил турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Это удалось сделать благодаря сегодняшнему матчу в рамках 3-го тура чемпионата, в котором команда обыграла на выезде «Борнмут» со счётом 3:0. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.



С декабря 2016 года «канониры» ни разу не финишировали на первом месте после нескольких сыгранных игр. Кроме того, «Арсенал» впервые с 2004 года выиграл первые три стартовые встречи чемпионата Англии.



Напомним, как разворачивались события матча с «Борнмутом». На пятой минуте полузащитник «канониров» Мартин Эдегор вывел свою команду вперёд. Через шесть минут норвежец забил ещё один гол с передачи нападающего Габриэла Жесуса. На 54-й минуте защитник Вильям Салиба сумел укрепить преимущество «Арсенала», ассистировал ему Гранит Джака. Финальный свисток арбитра сигнализировал итоговый счёт 3:0 в пользу лондонской команды.

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