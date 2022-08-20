90min: вингер «Аякса» Антони пропустил вторую тренировку подряд. Игрок хочет в «МЮ»

Вингер «Аякса» Антони пропустил вторую тренировку команды подряд. Как сообщает издание 90min, таким образом бразильский футболист добивается своей продажи в «Манчестер Юнайтед».



Антони уже пропустил пятничную тренировку, так как ранее «Аякс» отказал «красным дьяволам» в продаже игрока за сумму около € 81,5 млн. По сведениям журналистов, руководство нидерландского клуба будет требовать у манкунианцев за своего футболиста как минимум € 93,5 млн.



Антони хорошо знаком главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу, который ранее возглавлял «Аякс». Напомним, английский клуб неудачно стартовал в новом сезоне, команда потерпела два поражения в АПЛ за два тура.



В прошлом сезоне Антони принял участие в 33 встречах за нидерландский клуб во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?