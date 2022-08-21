Червиченко: если играть с Соболевым плотнее, то в нём просыпается гопник

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего москвичей Александра Соболева после матча 6-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).



«Тут же разговоры о том, что у команд, с которыми «Спартак» играл до этого, не хватает класса. Может, тренеры какие-то странные, которые не могут объяснить команде, что у Промеса левая нога для ходьбы, и он ею ходит — надо закрывать правую ногу и не давать ему пространства, как это делали динамовцы.



Если отыграть с Соболевым поплотнее и не дать ему развернуться, то в нём просыпается гопник: он начинает толкаться, пихаться, ругаться, и футбол для него уже становится вторичным на поле. Немного странное в отношении него сегодня было судейство. Глядя перед этим матч «Химки» — «Локомотив», вспоминая то, за что Мампасси показали красную карточку: чуть по касательной, больше Мирзов выпрашивал себе «Оскар» за театральное мастерство, чем по нему попали, если только по бороде. Там показывают красную карточку, здесь игрок прямой ногой, шипами засаживает то ли в лицо, то ли в горло — и даже жёлтой не заслуживает.



Во втором тайме начинает ругаться с судьёй почти от углового флажка и до центрального круга, не переставая сыпать проклятиями — тоже никакой карточки. Может, я пропустил момент с написанием для Соболева отдельных рекомендаций судьям», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме Червиченко назвал причину поражения «Спартака» в дерби с «Динамо»