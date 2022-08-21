Червиченко назвал причину поражения «Спартака» в дерби с «Динамо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении красно-белых в столичном дерби. Матч 6-го тура РПЛ с «Динамо» завершился победой бело-голубых со счётом 1:0.
«Спартак» играл хорошо, «Динамо» играло правильно. Думаю, что в том-то и закавыка, что команды, которые ранее играли со «Спартаком», не выдерживали натиска, который выдержали динамовцы. «Динамо» выдержало, поймало на ошибке спартаковцев. «Спартака» хватило на 60 минут, а дальше были какие-то попытки перевести игру в то русло, в котором команда была в первом тайме.
Во втором тайме у «Спартака» не получалось, и по опасным моментам «Динамо» переиграло. У «Спартака» не было ни одного такого опасного момента, как у «Динамо» с тремя штангами. Если убрать эти три момента, то можно было бы сказать, что «Спартак» заслуживает ничью, но они перевешивают такую возможность. «Динамо» сегодня заслуженно победило», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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