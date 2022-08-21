Рашфорд: когда играешь с «Ливерпулем», хочется доказать, что ты достоин представлять «МЮ»
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал об ожиданиях от матча 3-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча состоится завтра, 22 августа.
«Хочется побеждать любого соперника, но когда оказываешься на поле в матче с «Ливерпулем», то хочешь доказать, что достоин представлять «Манчестер Юнайтед». Победы над «Ливерпулем» вызывают у меня такие же эмоции, как и в юности.
Болельщики нам очень сильно помогали, когда мы обыгрывали «Ливерпуль». Матчи с ним всегда бывают сложными в физическом и эмоциональном плане. Поэтому нам очень понадобится помощь фанатов. Они хотят победы над «Ливерпулем» так же сильно, как и мы», — приводит слова Рашфорда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» на старте сезона потерпел два поражения.
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