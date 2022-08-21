Талалаев объяснил замену вратаря Шелии в перерыве матча с ЦСКА

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал замену вратаря Гиорги Шелии в перерыве матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (4:2).
«Замена Шелии? Травмы не было. Функция опытного игрока на поле — направление команды. Я не думал, что мы можем пропустить за 10 минут три гола. Я был весьма разочарован тем, что команда с поля не управляется опытными игроками.
На стандартах нужно было переставить Тимофеева, я кричал об этом, но не услышали. Не считаю замену голкипера сверхзаурядной, когда он пропускает за тайм три гола. Реакция на замену не понравилась. Есть над чем работать», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Ахмат» в шести матчах чемпионата России набрал восемь очков и занимает в турнирной таблице восьмое место.
- 21 августа 2022
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