Лига 1: «Страсбург» и «Реймс» поделили очки, «Ницца» уступила в гостях

Сегодня, 21 августа, состоялись две встречи 3-го тура французской Лиги 1. В первом матче «Страсбург» дома принимал «Реймс», а в другом «Ницца» гостила у «Клермона».



Во встрече «Страсбурга» и «Реймса» обе команды забивали только под занавес обоих таймов. На последних секундах первого тайма Александер Джику вывел хозяев вперёд, а на 81-й минуте гол забил Фоларин Балогун, что позволило гостям сравнять счёт – 1:1.

В другом матче зрители увидели гол лишь в самом начале встречи. На шестой минуте атакующий полузащитник «Клермона» Саиф-Эдин Хауи забил единственный мяч в этой игре. На протяжении остальных минут матча «Ницца» пыталась пройти оборону гостей, но, кроме доминирования по данным статистики, это ничего не принесло. Итоговый счёт – 1:0 в пользу «Клермона».