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Лига 1: «Страсбург» и «Реймс» поделили очки, «Ницца» уступила в гостях

Лига 1: «Страсбург» и «Реймс» поделили очки, «Ницца» уступила в гостях
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Сегодня, 21 августа, состоялись две встречи 3-го тура французской Лиги 1. В первом матче «Страсбург» дома принимал «Реймс», а в другом «Ницца» гостила у «Клермона».

Во встрече «Страсбурга» и «Реймса» обе команды забивали только под занавес обоих таймов. На последних секундах первого тайма Александер Джику вывел хозяев вперёд, а на 81-й минуте гол забил Фоларин Балогун, что позволило гостям сравнять счёт – 1:1.

Франция - Лига 1. 3-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Джику – 45+3'   1:1 Балогун – 81'

В другом матче зрители увидели гол лишь в самом начале встречи. На шестой минуте атакующий полузащитник «Клермона» Саиф-Эдин Хауи забил единственный мяч в этой игре. На протяжении остальных минут матча «Ницца» пыталась пройти оборону гостей, но, кроме доминирования по данным статистики, это ничего не принесло. Итоговый счёт – 1:0 в пользу «Клермона».

Франция - Лига 1. 3-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
1 : 0
Ницца
Ницца
1:0 Хауи – 6'
Удаления: нет / Лемина – 80', Тодибо – 82'
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