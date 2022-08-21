Тухель — о поражении «Челси» от «Лидса»: считал, что способны сыграть хотя бы вничью

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от «Лидс Юнайтед» со счётом 0:3 в матче 3-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы проиграли в первые 20 минут, когда были лучше и имели явные голевые моменты. Если ты так хорошо начинаешь и хочешь победить, ты должен использовать такие моменты, но мы этого не сделали. Затем мы потеряли контроль игры. Мы больше не делали того, что позволяло превосходить соперника. Игра стала равной, и в этот момент мы сделали им два подарка, что и определило результат.
В начале второго тайма мы снова были лучше, создавали моменты. У нас в три раза больше касаний в штрафной соперника, но у нас почти не было ударов в створ. Ты не забьёшь, если не ударишь в створ. Разочаровывает, что мы проиграли и второй тайм. Я считал, что мы способны хотя бы сыграть вничью. Если мы будем так дарить ненужные голы, когда контролируем игру, мы не будем побеждать», — сказал Тухель после матча в интервью каналу Sky Sports.
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