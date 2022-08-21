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«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за главную звезду «Брентфорда»

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за главную звезду «Брентфорда»
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Нападающий «Брентфорда» Айван Тони может пойти на повышение до конца летнего трансферного окна. Кандидатуру 26-летнего английского форварда рассматривают «Челси» и «Манчестер Юнайтед», информирует Mirror.

Согласно сведениям источника, основная цель синих – Пьер-Эмерик Обамеянг из «Барселоны». Однако если «Челси» не сможет договориться о трансфере габонца, то рассмотрит подписание альтернативной кандидатуры — Тони. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, готов рассмотреть покупку Айвана в случае ухода Криштиану Роналду.

В сезоне-2022/2023 Айван Тони провёл в АПЛ три матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 35 млн. Ранее Тони выступал за «Ньюкасл», «Уиган» и ряд других британских клубов.

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