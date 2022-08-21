«КАМАЗ» разгромил «Акрон» и упрочил лидерство в Первой лиге
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В Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ» завершился матч 6-го тура Мелбет Первой лиги. Местный «КАМАЗ» принимал «Акрон» из Тольятти. Встреча закончилась со счётом 4:0.
Счёт в матче был открыт на 45-й минуте, отличился Владлен Бабаев. На 56-й минуте он оформил дубль. На 64-й минуте Даниил Шамкин довёл счёт до крупного, а точку в матче на 76-й минуте поставил Александр Гаглоев, реализовавший пенальти.
«Акрон» эту встречу доигрывал вдевятером. Ещё на 40-й минуте был удалён Константин Базелюк. А в компенсированное время второго тайма красную карточку получил Руслан Барт, который заработал две жёлтые карточки.
«КАМАЗ» продолжает лидировать в Первой лиге. Команда набрала 16 очков. «Акрон» занимает 16-е место, набрав четыре очка.
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