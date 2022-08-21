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Точный удар Беренгера помог «Атлетику» обыграть «Валенсию» во 2-м туре Ла Лиги

Точный удар Беренгера помог «Атлетику» обыграть «Валенсию» во 2-м туре Ла Лиги
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Сегодня, 21 августа, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао местный «Атлетик» в рамках 2-го тура чемпионата Испании играл с «Валенсией». Финальный свисток арбитра зафиксировал победу домашней команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный мяч в матче на 43-й минуте с передачи Микеля Весги забил Алекс Беренгер.

Беренгер открывает счет с линии штрафной. Видеоролик:

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«Атлетик» набрал четыре очка и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. В следующем туре команда Эрнесто Вальверде сыграет на выезде с «Кадисом».

«Валенсия» с тремя очками идёт на девятой позиции. В 3-м туре коллектив Дженнаро Гаттузо встретится дома с мадридским «Атлетико».

Испания - Примера. 2-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 0
Валенсия
Валенсия
1:0 Беренгер – 42'
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