«Бавария» разгромила «Бохум» со счётом 7:0 в матче 3-го тура Бундеслиги

Сегодня, 21 августа, на стадионе «Воновия Рурштадион» состоялся матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Бохум» дома принимал мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск.
Гости забили свой первый мяч в дебюте встречи. На четвёртой минуте Лерой Зане забил после передачи Кингсли Комана. На 25-й минуте Маттейс де Лигт забил свой первый гол за немецкую команду, ассистировал ему Йозуа Киммих. На 33-й минуте отличился уже французский вингер Коман, а через девять минут он же отдал голевую передачу на Садио Мане. На 60-й минуте сенегалец смог реализовать 11-метровый удар, а на 69-й минуте защитник «Бохума» Кристиан Гамбоа отправил мяч в свои ворота. На 76-й минуте Серж Гнабри забил ещё один гол мюнхенцев, установив итоговый счёт встречи – 7:0.
В следующем туре «Бавария» дома примет мёнхенгладбахскую «Боруссию», а «Бохум» отправится в гости к «Фрайбургу».
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