Сергей Игнашевич эмоционально празднует победу «Балтики». Фото
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич не сдерживал эмоций во время празднования командой победы над «Краснодаром-2» (2:1) в 6-м туре Мелбет Первой Лиги. Специалист смял несколько упаковок из под пиццы и прокричал пару нецензурных фраз.
Фото: ФК «Балтика»
43-летний Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Ранее он тренировал московское «Торпедо» и был ассистентом главного тренера во второй команде ЦСКА.
«Балтика», набравшая после шести туров 11 очков, идёт на четвертой строчке турнирной таблицы Первой лиги, отставая от лидирующего КАМАЗа на пять очков. В следующем туре калининградская команда сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», а затем проверит свои силы в гостях у лидера — нижнекамского КАМАЗа.
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