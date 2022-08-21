Сергей Игнашевич эмоционально празднует победу «Балтики». Фото

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич не сдерживал эмоций во время празднования командой победы над «Краснодаром-2» (2:1) в 6-м туре Мелбет Первой Лиги. Специалист смял несколько упаковок из под пиццы и прокричал пару нецензурных фраз.

Фото: ФК «Балтика»

43-летний Игнашевич возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. Ранее он тренировал московское «Торпедо» и был ассистентом главного тренера во второй команде ЦСКА.

«Балтика», набравшая после шести туров 11 очков, идёт на четвертой строчке турнирной таблицы Первой лиги, отставая от лидирующего КАМАЗа на пять очков. В следующем туре калининградская команда сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», а затем проверит свои силы в гостях у лидера — нижнекамского КАМАЗа.