Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Оренбурга» расплакался после удаления в матче с «Краснодаром»

Футболист «Оренбурга» расплакался после удаления в матче с «Краснодаром»
Комментарии

Атакующий полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья не смог сдержать эмоций после своего удаления в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (0:2). Аргентинский футболист был удалён с поля за вторую жёлтую карточку на 57-й минуте. Уходя, 25-летний Мансилья закрывал глаза футболкой.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале РПЛ.

Мансилья был арендован «Оренбургом» у аргентинского «Расинга» с правом выкупа. В четырёх матчах за российскую команду Брайан не отметился результативными действиями.

Счёт в матче на 28-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса открыл Алексей Ионов. На 66-й минуте Джон Кордоба с передачи Эдуарда Сперцяна установил окончательный счёт в матче.

«Краснодар» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» с шестью очками идёт на 12-й позиции.

Новость по теме
«Краснодар» одержал уверенную победу в большинстве над «Оренбургом» в 6-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022