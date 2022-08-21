Футболист «Оренбурга» расплакался после удаления в матче с «Краснодаром»

Атакующий полузащитник «Оренбурга» Брайан Мансилья не смог сдержать эмоций после своего удаления в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (0:2). Аргентинский футболист был удалён с поля за вторую жёлтую карточку на 57-й минуте. Уходя, 25-летний Мансилья закрывал глаза футболкой.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале РПЛ.
Мансилья был арендован «Оренбургом» у аргентинского «Расинга» с правом выкупа. В четырёх матчах за российскую команду Брайан не отметился результативными действиями.
Счёт в матче на 28-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса открыл Алексей Ионов. На 66-й минуте Джон Кордоба с передачи Эдуарда Сперцяна установил окончательный счёт в матче.
«Краснодар» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» с шестью очками идёт на 12-й позиции.
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