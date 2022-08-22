Вейналдум выбыл из строя из-за перелома кости
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Новичок «Ромы» Жоржиньо Вейналдум в ближайшее время не сможет выйти на поле. Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, футболист получил перелом правой большеберцовой кости на очередной тренировке.
Пока сроки восстановления представителя Нидерландов не называются. В ближайшее время он пройдёт дополнительное обследование и тесты.
Вейналдум перешёл в «Рому» из «ПСЖ» на правах аренды.
Сообщалось, что «Рома» будет иметь право выкупа игрока. При этом оно станет обязательным, если римский клуб сыграет в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024. Сообщается, что «ПСЖ» будет оплачивать 40% зарплаты Вейналдума во время аренды.
Контракт Вейналдума с «ПСЖ» истекает по окончании сезона-2023/2024. Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн.
Новость по теме«Рома» объявила о подписании полузащитника «ПСЖ» Вейналдума
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