Тренер «Аякса» подшутил над «МЮ» и Лигой чемпионов, отвечая на вопрос об уходе Антони

Главный тренер «Аякса» Альфред Шрёдер высказался о возможном уходе нападающего Антони в «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что бразильский футболист уже пропустил две тренировки амстердамцев.

«Да, я положительно отношусь к продаже Антони. Я его прекрасно понимаю, но сейчас он играет за «Аякс».



Мы играем в футбол Лиги чемпионов. Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» играет в футбол Лиги чемпионов», — приводит слова Шрёдера журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

22-летний Антони перешёл в «Аякс» в 2020 году. В текущем сезоне нападающий в трёх матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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