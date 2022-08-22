Уткин — об ошибке Умярова в игре с «Динамо»: в эти выходные в РПЛ был день кармы

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался по поводу ошибки полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1). Напомним, именно после неудачных действий Умярова бело-голубые забили единственный и победный мяч.

«Видимо, в эти выходные в чемпионате России был день кармы. Наиль Умяров совершил грубую ошибку, «привёз» гол в свои ворота. И все сразу вспомнили, как Умяров в финале Кубка гордо рассказал о том, как он ходил вокруг бившего пенальти Даниила Фомина и говорил: «Сейчас не забьёшь пенальти. 17 раз забил, а 18-й – не забьёшь». Чуть ли не язык он показывал, а потом об этом рассказал.

Боже мой, что началось! Самое удивительное, что «Динамо» напустилось на Умярова на всех уровнях, включая директорат, с колкостями по этому поводу. Интересно, если это настолько безнравственно, то что же вы сами так себя ведёте?

А то, что Умяров часто бывает слабым звеном в «Спартаке», это видно уже не в первый раз. Он и в Суперкубке два гола «привёз» – второй и третий, которые обеспечили «Зениту» разгром», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

«Спартак» набрал 13 очков в шести турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (12) — на четвёртом месте.