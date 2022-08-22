Павлюченко: Федун жил «Спартаком». Большое ему спасибо!

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко отреагировал на новость об уходе Леонида Федуна с должности президента московского клуба. Футболист высоко оценил деятельность бизнесмена во главе красно-белых.
«Это человек, который хотел видеть меня в команде, платил деньги. Ко мне Федун относился хорошо. Могу сказать Леониду Арнольдовичу большое спасибо! Я слышал, что болельщики просили Федуна продать «Спартак». Ну… Вот он и уходит. Посмотрим, что дальше будет. Федун внес большой вклад в клуб. И я знаю, как Леонид Арнольдович любит футбол. Он жил командой. Многие будут его вспоминать как хорошего человека», — приводит слова Павлюченко «Спорт-экспресс».
Напомним, Леонид Федун владел «Спартаком» 18 лет и 4 месяца (с апреля 2004 года). За это время красно-белые завоевали три титула: чемпионство РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- 22 августа 2022
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