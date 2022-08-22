Леонид Федун ушёл из «Спартака»! Что дальше? LIVE

Вот так начало недели! То, что в футбольной и не только тусовке обсуждали не один день, свершилось. Леонид Федун покидает «Спартак»! В понедельник, 22 августа, в полдень пресс-служба «Лукойла» сообщила о приобретении 100% акций столичного клуба и заверила болельщиков, что «данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны ЛУКОЙЛа и других партнёров Клуба, позволят ещё больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам». В специальном обращении к КБ-сообществу Федун подтвердил свою отставку с поста президента клуба.

Что дальше? Следим за развитием ситуации в режиме онлайн.