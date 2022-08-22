Леонид Федун ушёл из «Спартака»! Что дальше? LIVE

Вот так начало недели! То, что в футбольной и не только тусовке обсуждали не один день, свершилось. Леонид Федун покидает «Спартак»! В понедельник, 22 августа, в полдень пресс-служба «Лукойла» сообщила о приобретении 100% акций столичного клуба и заверила болельщиков, что «данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны ЛУКОЙЛа и других партнёров Клуба, позволят ещё больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам». В специальном обращении к КБ-сообществу Федун подтвердил свою отставку с поста президента клуба.
Что дальше? Следим за развитием ситуации в режиме онлайн.
🗣 Роман Широков высказался о периоде президентства Леонида Федуна в клубе.
👀 У президента ЦСКА Евгения Гинера никаких эмоций насчёт ухода Леонида Федуна из «Спартака»:
— Федун уходит из «Спартака»? Хочет — уходит, не хочет — не уходит. У меня никаких эмоций.
❗️ Леонид Федун выступил с заявлением об уходе из «Спартака»
💬 Леонид Федун выступил с заявлением после ухода с поста президента «Спартака», который он занимал 18 лет.
«Дорогие болельщики! Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче «Спартака», я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются.
Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол.
Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании «Лукойл» за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как «Спартак». Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!
P. S. Да, и это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды «Спартак». Вперёд, красно-белые! К новым титулам!».
💥 Леонид Федун покинул пост президента «Спартака»
Вслед за приобретением 100% акций «Спартака» «Лукойл» публикует громкую новость.
😱 Леонид Федун покидает пост президента московского «Спартака». Ранее стало известно, что «Лукойл» выкупил 100% акций футбольного клуба.
«В связи с выходом из состава акционеров клуба Леонид Федун слагает полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и не будет принимать участия в управлении клубом.
«Лукойл» высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков», — написала пресс-служба «Лукойла» во «ВКонтакте».
⚡️ «Лукойл» купил 100% акций «Спартака»
Срочные новости в российском футболе!
«Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет.
«В ближайшее время «Лукойл» планирует реализовать ряд стратегических инициатив, направленных на совершенствование системы управления клубом с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии.
«Лукойл» продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода академии им. Фёдора Черенкова в Тушино. Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушине.
Компания рассчитывает, что данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны «Лукойла» и других партнёров клуба, позволят ещё больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам», — написала пресс-служба «Лукойла» во «ВКонтакте».
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