«Барселона» бесплатно отпустит Юмтити в «Лечче» и будет платить его зарплату

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити в ближайшее время перейдёт в итальянский клуб «Лечче». Сине-гранатовые отпустят 28-летнего футболиста бесплатно и будут платить ему всю зарплату. «Барселона» будет получать бонус за каждое участие защитника в матче вплоть до установленного лимита. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».

Действующее соглашение Юмтити с командой истекает летом 2026 года. Француз, выступающий за каталонцев с 2016 года, продлил свой контракт с клубом в январе. Ранее наставник «Барселоны» Хави дал понять, что не рассчитывает на услуги действующего чемпиона мира.

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