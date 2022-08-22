«Барселона» бесплатно отпустит Юмтити в «Лечче» и будет платить его зарплату

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити в ближайшее время перейдёт в итальянский клуб «Лечче». Сине-гранатовые отпустят 28-летнего футболиста бесплатно и будут платить ему всю зарплату. «Барселона» будет получать бонус за каждое участие защитника в матче вплоть до установленного лимита. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».
Действующее соглашение Юмтити с командой истекает летом 2026 года. Француз, выступающий за каталонцев с 2016 года, продлил свой контракт с клубом в январе. Ранее наставник «Барселоны» Хави дал понять, что не рассчитывает на услуги действующего чемпиона мира.
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 2 тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 22 августа 2022
-
16:10
-
16:09
-
16:00
-
16:00
-
15:42
-
15:32
-
15:21
-
15:20
-
15:11
-
15:02
-
14:58
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:46
-
13:41
-
13:40
-
13:28
-
13:25
-
13:21
-
13:15
-
13:14
-
13:02
-
13:00
-
12:44
-
12:42
-
12:42
-
12:36
-
12:35
-
12:33
-
12:22
-
12:13
-
12:11