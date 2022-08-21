Юмтити согласовал личные условия с «Лечче», «Барселона» будет платить всю зарплату

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити сезон-2022/2023 проведёт в составе итальянского «Лечче». 28-летний футболист уже согласовал контракт с новым клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, «Барселона» будет выплачивать всю зарплату игроку, но сможет рассчитывать на бонусы за выступления Юмтити по ходу сезона.

Действующее соглашение Юмтити с командой истекает летом 2026 года. Француз, выступающий за каталонцев с 2016 года, продлил свой контракт с клубом в январе. Ранее наставник «Барселоны» Хави дал понять, что не рассчитывает на услуги действующего чемпиона мира.

Видеообзор. «Барселона» — «Райо Вальекано». Испанская Примера 2022/2023. 1-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.