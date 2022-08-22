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Кавазашвили: многие будут рады, что Федун ушёл, но он построил стадион для «Спартака»!

Кавазашвили: многие будут рады, что Федун ушёл, но он построил стадион для «Спартака»!
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход Леонида Федуна с должности президента московского клуба.

«Для меня уход Федуна — стопроцентная неожиданность. На все разговоры о том, что его могут освободить, заставить уйти из команды, он говорил: «Не дождётесь!» Мы все были уверены в том, что он останется в клубе надолго. Доволен или недоволен я уходом Федуна? Я скажу вам честно, любое освобождение гражданина России от должности оценивается всегда негативно. И данный вопрос имеет половинчатый характер. Многие будут рады тому, что он ушёл, некоторые — недовольны. Он сделал многое для «Спартака». Но главное, что сделал Федун, — построил прекрасный стадион для «Спартака». По нашей просьбе установил памятники спартаковским ветеранам. Единственное, к чему можно придраться, — это чехарда в кадровых вопросах», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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