Каррера: Федун дал мне сил и смелости сделать скачок как тренеру. Всего ему наилучшего!
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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал уход Леонида Федуна с поста президента московского клуба.
Мои отношения с ним были отличными, у меня никогда не было никаких проблем, на самом деле я всегда буду благодарить его, потому что он дал мне силы и смелость сделать скачок от помощника к тренеру! Я желаю ему всего наилучшего в его будущем!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
За время эпохи Федуна «Спартак» один раз стал чемпионом России, шесть раз становился серебряным призёром РПЛ и один раз завоевал бронзу. Также красно-белые по одному разу завоевали Кубок и Суперкубок России. Всего за 18 лет и 4 месяца президентства Леонида Федуна «Спартак» выиграл три трофея.
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