«Вест Хэм» согласовал трансфер Эмерсона из «Челси»

«Вест Хэм» согласовал переход итальянского защитника Эмерсона из «Челси», сообщает Sky Sports.
По данным источника, сумма сделки составит € 15,3 млн, ещё € 2,4 млн составят бонусы. Ожидается, что вечером начнётся медосмотр 28-летнего защитника в новой команде.
Прошлый сезон Эмерсон провёл на правах аренды во французском «Лионе», проведя 36 матчей, забив один мяч и отдав две голевые передачи. Футболист перешёл в «Челси» в январе 2018 года из итальянской «Ромы». Всего за синих у него 71 игра, два гола и пять результативных передач. Также выступал за «Сантос», воспитанником которого он и является, и итальянский «Палермо».
За сборную Италии Эмерсон дебютировал осенью 2018 года, на данный момент провёл за национальную команду 27 матчей. Вместе со сборной Италии выиграл Евро-2020.
- 22 августа 2022
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