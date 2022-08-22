«Вест Хэм» согласовал трансфер Эмерсона из «Челси»

«Вест Хэм» согласовал переход итальянского защитника Эмерсона из «Челси», сообщает Sky Sports.

По данным источника, сумма сделки составит € 15,3 млн, ещё € 2,4 млн составят бонусы. Ожидается, что вечером начнётся медосмотр 28-летнего защитника в новой команде.

Прошлый сезон Эмерсон провёл на правах аренды во французском «Лионе», проведя 36 матчей, забив один мяч и отдав две голевые передачи. Футболист перешёл в «Челси» в январе 2018 года из итальянской «Ромы». Всего за синих у него 71 игра, два гола и пять результативных передач. Также выступал за «Сантос», воспитанником которого он и является, и итальянский «Палермо».

За сборную Италии Эмерсон дебютировал осенью 2018 года, на данный момент провёл за национальную команду 27 матчей. Вместе со сборной Италии выиграл Евро-2020.