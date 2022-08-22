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Мутко: Федун был безгранично предан «Спартаку». Оставил в клубе часть сердца и души

Мутко: Федун был безгранично предан «Спартаку». Оставил в клубе часть сердца и души
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Бывший министр спорта России, экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился мнением об уходе Леонида Федуна с поста президента московского «Спартака».

«Леонид Арнольдович был безгранично предан «Спартаку». Столько переживаний, столько эмоций. Сделал много хорошего. Всем хочется результата любой ценой, но он проделал огромную работу. А для успеха нужно несколько факторов.

За время Федуна в «Спартаке» в России разорились десятки клубов, а «Спартак» всегда был «Спартаком». Ему хотелось лучшего результата, но таков путь — ошибки всегда будут. Федун оставил часть сердца и души в клубе. Он не бросил «Спартак». «ЛУКОЙЛ» — серьёзная компания», — сказал Мутко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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