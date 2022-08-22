Зарема Салихова: не критикуйте Абаскаля, ему тяжело

Бывший член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова после ухода своего мужа Леонида Федуна с поста президента красно-белых призвала болельщиков поддержать главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«Выражаю благодарность Гильермо Абаскалю, который в этот сложный период согласился возглавить клуб. Я точно знаю, что эти парни всё смогут. Их собирали, как пазл, чтобы один подходил к другому. Поверьте, среди них нет равнодушных. Здесь нет парней, кто пришёл за контрактом. Каждый очень хочет играть и побеждать. У этой команды горят глаза. Истинным болельщикам хочется сказать: не критикуйте тренера и не вешайте ярлыки раньше времени. Ему тяжело. Ушёл спортивный директор, который его выбрал из целого списка кандидатов. Ушли владельцы, которые доверяют ему. Поддержите тренера!» — приводит слова Салиховой Осторожно Media.
33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» в июне этого года. При нём команда провела семь официальных матчей, одержав четыре победы, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения (в Суперкубке с «Зенитом» и в матче 6-го тура РПЛ с «Динамо»). На данный момент «Спартак» с 13 очками занимает второе место в чемпионате России.
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