Зарема Салихова: Каттани — первый и единственный, кто выполнил мои пожелания

Экс-член совета директоров московского «Спартака» Зарема Салихова после ухода своего мужа Леонида Федуна с поста президента красно-белых рассказала о периоде, когда спортивным директором команды являлся итальянец Лука Каттани.
«Ради того, чтобы «Спартак» пошумел в евровесне и регулярно участвовал в еврокубках, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из «ПСЖ». Он — первый и единственный, кто выполнил мои пожелания, а все новички были подписаны ещё до начала сборов. Во время сборов практически все игроки основы продлили контракты.
Лука подбирал игроков, словно это ингредиенты идеального блюда: кто-то — тонкий и пикантный, кто-то — с остротой. Главное, не переборщить, и обязательно, чтобы всё сочеталось. Получился тот «Спартак» от шефа Луки Каттани: молодой и дерзкий», — приводит слова Салиховой Осторожно Media.
Лука Каттани занимал пост спортивного директора команды с декабря 2021 по июль 2022 года. Ранее он работал на должности главного скаута «ПСЖ», скаута «Челси», спортивного директора итальянских «Новары» и «Палермо».
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