«Арсенал» возглавляет таблицу после 3-го тура АПЛ, «Ливерпуль» опустился на 16-ю строчку

В английской Премьер-лиге завершились все матчи 3-го тура. Турнирную таблицу возглавляет лондонский «Арсенал», единственный клуб, одержавший победу во всех трёх матчах нового чемпионата (девять очков). «Канониры» в прошедшем туре разгромили «Борнмут» — 3:0.
Второе место с семью очками делят действующий чемпион «Манчестер Сити», «Лидс Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Брайтон энд Хоув Альбион». «Горожане» в минувшем туре сыграли вничью с «Ньюкаслом» (3:3), «Лидс» сенсационно разгромил «Челси» (3:0), «шпоры» обыграли «Вулверхэмптон» (1:0), а «Брайтон» оказался сильнее «Вест Хэма» (2:0).
Шестое и седьмое место делят набравшие по пять очков «Ньюкасл Юнайтед» и «Фулхэм». «Дачники» со счётом 3:2 обыграли «Брентфорд».
С 9-го по 12-е место расположились «Брентфорд», «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест», «Саутгемптон» и «Челси» — у всех по четыре очка. «Орлы» обыграли «Астон Виллу» — 3:1, «Саутгемптон» был сильнее «Лестера» — 2:1, а «Форест» сыграл вничью с «Эвертоном» — 1:1.
С 13-го по 15-е место с тремя очками находятся «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут». «Красные дьяволы» в принципиальном матче одолели «Ливерпуль» — 2:1 и набрали первые очки в сезоне.
На 16-й строчке — «Ливерпуль», пока не одержавший в новом сезоне АПЛ ни одной победы.
С 17-го по 19-е место занимают команды, набравшие по одному очку: «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Лестер». Замыкает таблицу «Вест Хэм» — команда Дэвида Мойеса потерпела поражения во всех трёх стартовых турах.
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