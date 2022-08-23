Массажист Кокорина: Саша на тренировке три забил. То, что его не ставят — ошибка тренера

Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, заявил, что решение не ставить российского форварда в состав «фиалок» — это тренерская ошибка. Колесников рассказал, что Кокорин хорошо проявляет себя на тренировках итальянской команды. По его словам, Александр на одном из занятий забил три гола во время двусторонки.

«В последний раз общались числа 20-21-го. Поговорили о том, как и что ему надо сделать, как лучше восстановиться, какие компрессики. Он очень хорошо отыграл в двустороночке, гол забил, поприветствовал президента «Фиорентины», который там присутствовал, но не стал ничего говорить.

И тем не менее они его не ставят. Потом он на тренировочке ещё три забил. То есть он тренируется. Я думаю, тут чисто тренерская ошибка. Как-то они не находят общий язык, потому что Саша по-итальянски не говорит, а тот — по-английски. Может, он думает, что Саша с ним не общается, потому что не хочет, считает это ниже своего достоинства. А это совсем не так», — приводит слова Колесникова «РБ Спорт».