«Бенфика» — «Динамо» Киев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 по мск

Сегодня, 23 августа, состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и киевским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Встреча начнётся в 22:00 по мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

В первом матче раунда плей-офф квалификации киевское «Динамо» принимало португальскую «Бенфику». Встреча прошла на стадионе «ЛКС» (Лодзь, Польша) и завершилась победой гостей со счётом 2:0. На девятой минуте встречи счёт открыл бразильский защитник «Бенфики» Мораес Жилберто, ассистировал ему хавбек Жоау Мариу. На 37-й минуте с передачи бразильца Давида Нереса забил форвард Гонсалу Рамуш.

«Динамо» возглавляет румынский специалист Мирча Луческу, «Бенфику» — немец Роджер Шмидт.