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«Лестер Сити» отклонил третье предложение «Челси» о трансфере защитника Фофана

«Лестер Сити» отклонил третье предложение «Челси» о трансфере защитника Фофана
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«Лестер Сити» не принял третье предложение «Челси» о трансфере защитника Уэсли Фофана, сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб предложил £ 70 млн (примерно € 83 млн) за переход 21-летнего футболиста. Сам Фофана хочет перейти в «Челси» и уже согласовал условия личного контакта с синими. Сообщается, что «Челси» не готов платить за защитника больше ранее предложенной суммы.

Напомним, Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года. С тех пор защитник в 50 матчах забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

«Челси» в трёх матчах набрал четыре очка и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (1) — на предпоследнем, 19-м месте.

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